Чего токое йотофон??

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Чего токое йотофон??
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
YotaPhone (« Йотафон») —  LTE-совместимый смартфон российской компании «Yota Devices» (дочерняя компания  Yota), выпущенный в декабре 2013 года.[⇨]Аппарат с двумя экранами, способный разделять между ними информационные потоки, выдавая на дисплеи разные данные.
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