Чего токое йотофон??
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Чего токое йотофон??
Ответ(ы):
Гость:
YotaPhone (« Йотафон») — LTE-совместимый смартфон российской компании «Yota Devices» (дочерняя компания Yota), выпущенный в декабре 2013 года.[⇨]Аппарат с двумя экранами, способный разделять между ними информационные потоки, выдавая на дисплеи разные данные.
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