Чи справді Павлусь був щасливою людиною ? оповідання "Скарб" Олекса Стороженко

Українська література
Чи справді Павлусь був щасливою людиною ? оповідання "Скарб" Олекса Стороженко
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