А) периметрт прямоугольника равен 30см, одна из его сторон в 4 раза больше другой. найдите площадь этого прямоугольника
Математика
А) периметрт прямоугольника равен 30см, одна из его сторон в 4 раза больше другой. найдите площадь этого прямоугольника
Ответ(ы):
Гость:
X---первая сторона 4x--вторая сторона 2(x+4x)=30 2x+8x=30 10x=30 x=30:10 x=3см первая сторона 3*4=12см вторая сторона 3*12=36кв.см площадь прям-ка
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська література
Русский язык
ДАЮ 8+4балов определите лексическое и грамматическое значение слов бережный и бережливый (только напишите ясно и понятно бережливый,лекс.знач.-....
Другие предметы
Русский язык