А) периметрт прямоугольника равен 30см, одна из его сторон в 4 раза больше другой. найдите площадь этого прямоугольника

Математика
А) периметрт прямоугольника равен 30см, одна из его сторон в 4 раза больше другой. найдите площадь этого прямоугольника
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
X---первая сторона 4x--вторая сторона 2(x+4x)=30 2x+8x=30 10x=30 x=30:10 x=3см первая сторона 3*4=12см вторая сторона 3*12=36кв.см площадь прям-ка
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