А) периметрт прямоугольника равен 30см, одна из его сторон в 4 раза больше другой. найдите площадь этого прямоугольника

Математика

А) периметрт прямоугольника равен 30см, одна из его сторон в 4 раза больше другой. найдите площадь этого прямоугольника

Автор: Гость