РЕШИТЕ ЗАДАЧУ Масса 7/10 кг железа занимает объём 1(целая) 2/5 метров кубических.Ско??ько объём займёт 2(целая) 3/7?
Математика
РЕШИТЕ ЗАДАЧУ Масса 7/10 кг железа занимает объём 1(целая) 2/5 метров кубических.Ско??ько объём займёт 2(целая) 3/7?
Ответ(ы):
Гость:
Составим пропорцию: 0,7 железа - 7/5 м3 x железа - 17/7 м3 x=(0,7*17/7) / (7/5) = 0,7*17*5 / 7*7 = 17/14 кг Ответ: 17/14 кг.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Концерт юных музыкантов вместо запланированных 3 ч продолжался 13/10 этого времени , так как зрители просили повторить некоторые понравившиеся выст...
Физика
Пожалуйста,решите что можете,желательно подробно 1 Какая работа должна быть совершена для остановки автомобиля массой 5 т,движущегося со скорос...
Русский язык
Помогите пожалуйста! Нужно записать овощи,фрукты и ягоды 1 скл., 2 скл. и 3 скл. Тольк?? не пишите пожалуйста фасоль и морковь! По 7 слов! Даю 50 п...
Математика
А) периметрт прямоугольника равен 30см, одна из его сторон в 4 раза больше другой. найдите площадь этого прямоугольника
Українська література