Концерт юных музыкантов вместо запланированных 3 ч продолжался 13/10 этого времени , так как зрители просили повторить некоторые понравившиеся выступления . Сколько времени продолжался концерт? Сколько минут продолжались выступ...
Математика
Концерт юных музыкантов вместо запланированных 3 ч продолжался 13/10 этого времени , так как зрители просили повторить некоторые понравившиеся выступления . Сколько времени продолжался концерт? Сколько минут продолжались выступления на бис?
Ответ(ы):
Гость:
Чтобы узнать, сколько всего времени продолжался концерт, умножим 3 на 13/10. 3*13/10 = 3.9 Это три часа и 0,9 часа. 0.9 часа = 60*9/10 = 54 мин. Значит, выступление продолжалось 3 часа и 54 мин. Отсюда выступления на бис: 3 часа 54 мин - 3 часа = 54 мин.
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Литература