Наидите ошибки исправте их

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Наидите ошибки исправте их
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Автор: Гость
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Гость:
Какие? задание скажи и в чем исправить ошибки
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