"Какие фразеологизмы или пословицы характеризуют Гагина из повести Тургенева Ася"
Литература
"Какие фразеологизмы или пословицы характеризуют Гагина из повести Тургенева Ася"
Ответ(ы):
Гость:
Гагин это очень добрый человек, общительный. Он рассказал господину Н.Н. о себе, об Асе. Это доказывает, что с Гагиным легко найти общий язык. Гагин рассказал господину Н.Н. о своем увлечении. (Это конечно не пословица, но кое-что)
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