"Какие фразеологизмы или пословицы характеризуют Гагина из повести Тургенева Ася"

Гость: Гость:

Гагин это очень добрый человек, общительный. Он рассказал господину Н.Н. о себе, об Асе. Это доказывает, что с Гагиным легко найти общий язык. Гагин рассказал господину Н.Н. о своем увлечении. (Это конечно не пословица, но кое-что)