Сформулируй две причины, вызывающие изменение температуры воздуха в течение суток.

Математика
Сформулируй две причины, вызывающие изменение температуры воздуха в течение суток.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Температура воздуха зависит от температуры поверхности, а та зависит от угла падения солнечного луча и, что это за поверхность ( земля, лед)
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