Ребята помогите написать сочинение на тему "как я помог другу"
Литература
Ребята помогите написать сочинение на тему "как я помог другу"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По этой схеме попробуй и составь сочинение. Для начало объясню сочинение на тему «как я помог другу». Значит сначало должно что-то произойти. Воспользуйся этой схемой и придумай проблему друга и как вы её решили (или сам решил). На определения ниже не обращай внимания.
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