Ребята помогите написать сочинение на тему "как я помог другу"

Гость: Гость:

По этой схеме попробуй и составь сочинение. Для начало объясню сочинение на тему «как я помог другу». Значит сначало должно что-то произойти. Воспользуйся этой схемой и придумай проблему друга и как вы её решили (или сам решил). На определения ниже не обращай внимания.