Ребята, помогите , пожалуйста. Мне задали план ко второй части Захара Беркута ( Иван Франко) . Помогите пожалуйста)) Даю 18 баллов))

Українська література

Ребята, помогите , пожалуйста. Мне задали план ко второй части Захара Беркута ( Иван Франко) . Помогите пожалуйста)) Даю 18 баллов))

Автор: Гость