Ребята, помогите , пожалуйста. Мне задали план ко второй части Захара Беркута ( Иван Франко) . Помогите пожалуйста)) Даю 18 баллов))
Українська література
Ребята, помогите , пожалуйста. Мне задали план ко второй части Захара Беркута ( Иван Франко) . Помогите пожалуйста)) Даю 18 баллов))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Стародавнє село Тухля. 2. Запала долина. 3. Гірський потік впадав від сходу до тої долини. 4. Високі, стрімкі береги тухольскої кітловини. 5. Гірська криївка.
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