Ребята,помогите пожалуйста.Надо написать ответы к буквам A,B.Помогите пожалуйста,дам 20 баллов!
Английский язык
Ребята,помогите пожалуйста.Надо написать ответы к буквам A,B.Помогите пожалуйста,дам 20 баллов!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.No,it wasn't 2.yes,there were some clouds in the sky 3.yes,John was in the zoo 4.yes,sally was in her garden 5.no,berkers weren't in the park in the evening 1.Was Sally happy? 2.was chase happy? 3.were Sally and chase in the park? 4.was mr barker in the shop? 5.was mrs barker at home in the evening?
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