В перечне растений субтропиков отметьте названия растений, завезённых из других ??ест: 1) бамбук 2) бук 3) граб 4) дуб 5) каштан 6) кипарис 7) лимон 8) мандарин 9) пальма 10) эвкалипт
География
В перечне растений субтропиков отметьте названия растений, завезённых из других ??ест: 1) бамбук 2) бук 3) граб 4) дуб 5) каштан 6) кипарис 7) лимон 8) мандарин 9) пальма 10) эвкалипт
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Суб. - 1,2,3,6,10. завезённые - 4,5,7,8,9.
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