В перечне растений субтропиков отметьте названия растений, завезённых из других ??ест: 1) бамбук 2) бук 3) граб 4) дуб 5) каштан 6) кипарис 7) лимон 8) мандарин 9) пальма 10) эвкалипт

География

В перечне растений субтропиков отметьте названия растений, завезённых из других ??ест: 1) бамбук 2) бук 3) граб 4) дуб 5) каштан 6) кипарис 7) лимон 8) мандарин 9) пальма 10) эвкалипт

Автор: Гость