ПОМОГИТЕ ПЛИЗ! (1,2х+х+1,8х+1,2х+4,8)/4 = 3,8
Математика
ПОМОГИТЕ ПЛИЗ! (1,2х+х+1,8х+1,2х+4,8)/4 = 3,8
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(1,2x + x + 1,8x + 1,2x + 4,8)/4 = 3,8 (5,2x + 4,8)/4 = 3,8 5,2x + 4,8 = 3,8*4 5,2x + 4,8 = 15,2 5,2x = 15,2 - 4,8 5,2x = 10,4 x = 10,4/5,2 x = 2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Другие предметы
Напишите письмо директору школы, типо он уехал в другой город а ученик пишет письмо, 4-5 предложений
Химия
Учитывая ,что продуктом является бинарное соединение ,составьте уравнения реакций взаимодействия следующих веществ : Литий+кислород Барий+азот ...
Математика