Помогите пожалуйста решить номера 15 и 16

Математика
Помогите пожалуйста решить номера 15 и 16
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)∠COB=180-24=156 смежные ∠COD=∠BOA=24 вертикальные ∠DOA=∠COB=156 вертикальные 2)∠AOD=∠BOC=148 вертикальные ∠СOD=180-148=32 смежные ∠AOB=∠COD=32 вертикальные
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Напишите письмо директору школы, типо он уехал в другой город а ученик пишет письмо, 4-5 предложений
Ответить
Химия
Учитывая ,что продуктом является бинарное соединение ,составьте уравнения реакций взаимодействия следующих веществ : Литий+кислород Барий+азот ...
Ответить
Математика
2*(x+20)-4*(x-3)=5x+9 помогите
Ответить
Литература
Запиши ім*я та прізвіще видатного українського байкаря
Ответить
Математика
Помогитее пожалуйстаа ном 3, и 4❤️❤️❤️
Ответить