Помогите пожалуйста решить номера 15 и 16
Математика
Помогите пожалуйста решить номера 15 и 16
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)∠COB=180-24=156 смежные ∠COD=∠BOA=24 вертикальные ∠DOA=∠COB=156 вертикальные 2)∠AOD=∠BOC=148 вертикальные ∠СOD=180-148=32 смежные ∠AOB=∠COD=32 вертикальные
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