Напишите письмо директору школы, типо он уехал в другой город а ученик пишет письмо, 4-5 предложений
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Напишите письмо директору школы, типо он уехал в другой город а ученик пишет письмо, 4-5 предложений
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Гость:
ты хоть сам понел......
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