Учитывая ,что продуктом является бинарное соединение ,составьте уравнения реакций взаимодействия следующих веществ : Литий+кислород Барий+азот Калий+бром Натрий+сера Фосфор+кислород Стронций+фтор Алюминий+ кислород Бор+...
Химия
Учитывая ,что продуктом является бинарное соединение ,составьте уравнения реакций взаимодействия следующих веществ : Литий+кислород Барий+азот Калий+бром Натрий+сера Фосфор+кислород Стронций+фтор Алюминий+ кислород Бор+хлор Магний+фосфор Калий+сера Сера+фтор Барий+йод Алюминий+хлор Литий+азот Калий+сера Углерод+кислород
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6Li+N2=2Li3N 3Ba+N2=Ba3N2 2K+Br2=2KBr 2Na+S=Na2S 4P+5O2=2P2O5 Sr+F2=SrF2 4Al+3O2=2Al2O3 2B+3Cl2=2BCl3 3Mg+2P=Mg3P2 2K+S=K2S S+3F2=SF6 Ba+I2=BaI2 2Al+3Cl2=2AlCl3 C+O2=CO2
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