Если каждую неделю зоопарк посещают 7250 зрителей какого будет их количество за год(365 дней)?
Математика
Если каждую неделю зоопарк посещают 7250 зрителей какого будет их количество за год(365 дней)?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В году 52 недели,7250*52=377000 зрителей за год
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