АВ=А1В1=5см, угол А= углу А1, АС=А1С1=7см, ВС=4см. Докажите равенство треугольников АВС и А1В1С1 и найдите периметр треугольника А1В1С1. Решите , пожалуйста
Геометрия
АВ=А1В1=5см, угол А= углу А1, АС=А1С1=7см, ВС=4см. Докажите равенство треугольников АВС и А1В1С1 и найдите периметр треугольника А1В1С1. Решите , пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.AB=A1B1(по условию) 2.угол A = углу A1(по условию) 3.AC=A1C1(по условию) Отсюда следует ,что ABC =A1B1C1по двум сторонам и углу между ними P=5+7+4=16см
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