РЕБЯТА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Срочно Нужна сравнительная характеристика семей:Курагиных,Болконских и Ростовых

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Семья Ростовых-представитель московского русского дворянства.Все самые лучшие качества олицетворяет собой эта семья:духовная и душевная щедрость,бережное отношение к традициям,к понятию чести и достоинства.Московский дом Ростовых открыт для всех.Обеды и балы, музыка и веселье наполняют этот семейный очаг,здесть все хорошо поют и танцуют. Многие тянутся сюда.Но материальное положение семьи крайне расстроено Семья Болконских-руководствуюся не чувствами,а умом и холодными сооброжениями. Это семья служивых дворян, отличающихся суровостью и аскетичностью быта. Напряженная внутренняя работа и одухотворенность, особая талантливость и исключительность отличают и выделяют каждого члена этого род