Помогите составить отзыв о сказке Г.-Х. Андерсена дикие лебеди ПОЖАЛУЙСТА

Гость: Гость:

Я считаю что сказка Г-Х Андерсена лучшая из его сказок.Её будет интересно читать не только детям но и взрослым.Эта удивительная сказка там есть и добро и зло.И самое главное у неё очень хорошее содержание.Я считаю эта сказка очень хорошая для чтения.