Помогите составить отзыв о сказке Г.-Х. Андерсена дикие лебеди ПОЖАЛУЙСТА
Литература
Помогите составить отзыв о сказке Г.-Х. Андерсена дикие лебеди ПОЖАЛУЙСТА
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я считаю что сказка Г-Х Андерсена лучшая из его сказок.Её будет интересно читать не только детям но и взрослым.Эта удивительная сказка там есть и добро и зло.И самое главное у неё очень хорошее содержание.Я считаю эта сказка очень хорошая для чтения.
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