Ответьте на вопрос пожалуйста)) Сопоставьте образы рассказчиков в повести "Ася" и в рассказе "После бала".

Литература
Ответьте на вопрос пожалуйста)) Сопоставьте образы рассказчиков в повести "Ася" и в рассказе "После бала".
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тургенев, например, вводит в повесть"Ася" образ рассказчика, что позволяет ему полно раскрыть внутренний мир этого героя, рассказать о его мыслях и переживаниях от "первого лица". Вернее, он сам раскрывается перед своими собеседниками в повести . Лишь одной фразой, введя прямую речь в самое начало повести, автор обозначает, что ведущим в произведении будет рассказчик: "Мне было тогда лет двадцать пять, - начал NN…." Далее автор "удаляется", предоставляя говорить только рассказчику. Проживший долгую жизнь и осмысливший происшедшую с ним историю рассказчик все делает "за автора". Он сам оценивает свое поведение, чувство к Асе, последствия своего трусливого поступка. 
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