На тело объёмом 0,01 м³ при полном погружении в жидкость действует выталкивающая сила 80 Н. Чему равна плотность этой жидкости ?
Физика
На тело объёмом 0,01 м³ при полном погружении в жидкость действует выталкивающая сила 80 Н. Чему равна плотность этой жидкости ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Fарх=p*g*V p=Fарх/g*V p=80 Н/(10Н/кг*0,01 м^3) = 800 кг/м^3
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