На тело объёмом 0,01 м³ при полном погружении в жидкость действует выталкивающая сила 80 Н. Чему равна плотность этой жидкости ?

Физика

На тело объёмом 0,01 м³ при полном погружении в жидкость действует выталкивающая сила 80 Н. Чему равна плотность этой жидкости ?

Автор: Гость