Ребята,срочно!!!Помогите написать текст из 6 предложений (по смыслу)и чтобы в каждо?? предложении было слово с приставкой при- пре-
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Ребята,срочно!!!Помогите написать текст из 6 предложений (по смыслу)и чтобы в каждо?? предложении было слово с приставкой при- пре-
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Некоторое время мы пребывали на вокзале в ожидании. Наконец раздался прерывистый гудок, и поезд прибыл. Удивительно, но почти все пассажиры из прибывшего поезда были преклонного возраста. Но вот на перрон спрыгнула премилая девушка. В руках она держала презабавную обезьянку. Девушка привлекла наше внимание. Мы присмотрелись и узнали в ней Аннушку.
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