Сочинение по картине А.А.Рылова «В голубом просторе» для 3 класса
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Сочинение по картине А.А.Рылова «В голубом просторе» для 3 класса
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Все, что изображено на картине Рылова движется, художнику мастерски удалось показать движение моря, облаков, корабля и лебедей. Когда смотришь на картину, ощущаешь эту деятельность. Посмотрев на такой морской пейзаж, воображение начинает разыгрываться, начинаешь мечтать о море, представляешь пушистые облака. Так хочется очутиться на берегу этого моря, услышать шум моря, плеск воды, посмотреть на плывущий корабль, полюбоваться ясным небом и облаками.
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