Ребятки 10 класс Химия срочно (не решу - отчислят) , в школе оч жесткая ситуация
Химия
Ребятки 10 класс Химия срочно (не решу - отчислят) , в школе оч жесткая ситуация
Ответ(ы):
Гость:
А1. 1,3,5 ; В1. А-д-1, Б-в-3, В-б-2, Г-г-6, Д-в-4, Е-а-7 ; В2. А-1-в, Б-3-д, В-1-б, Г-4-а ; С1. 3,5,7,8-тетраметил-6-пропил-5,7-диэтилдецин-1 ; С2. реакция замещения на свету,продукт: Н3С-СН(Вr)-CH3,2-бромпропан, гидрогалогенирование,продукт: H3C-CH(Cl)-CH2-CH3, 2-хлорбутан ; продукт бутен-2; H3C-CH=СH-CH3.
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