Речення а) прикладки, що потрібно писати з дефісом (2 речення) б) з прикладки, що пот??ібно писати в лапках (2 речення). Пажалуйста помогите!!!

Українська мова
Речення а) прикладки, що потрібно писати з дефісом (2 речення) б) з прикладки, що пот??ібно писати в лапках (2 речення). Пажалуйста помогите!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) 1.Ліс вкривала м'яка сіра ковдра - туман.      2.Сторож-дід змете з порога сніг і слід твоїх чобіт б)1.А човен «Ластівка», мов птиця, летить на крилах-парусах     2.На столі «Кобзар» в простій оправі, і портрет поета на стіні.
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