Речення а) прикладки, що потрібно писати з дефісом (2 речення) б) з прикладки, що пот??ібно писати в лапках (2 речення). Пажалуйста помогите!!!

Гость: Гость:

А) 1.Ліс вкривала м'яка сіра ковдра - туман. 2.Сторож-дід змете з порога сніг і слід твоїх чобіт б)1.А човен «Ластівка», мов птиця, летить на крилах-парусах 2.На столі «Кобзар» в простій оправі, і портрет поета на стіні.