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Речення зі словом неправда
Українська мова
Речення зі словом неправда
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Гость:
Олеже неправду кажиш ти мени
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