Подобрать однокоренные слова к словам пробежала, дорожка с чередованием буквы ко??ечного согласного корня г-ж

Русский язык
Подобрать однокоренные слова к словам пробежала, дорожка с чередованием буквы ко??ечного согласного корня г-ж
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Автор: Гость
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Гость:
Побег,  Дорога,дорожный, беговая дорожка .
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