Радиучс земли эксковатора 6378. Найдите длину земли эксковатора
Математика
Радиучс земли эксковатора 6378. Найдите длину земли эксковатора
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Все таки наверное экватора, поэтому L=2ПИR ПИ=3,14 L=6378*3,14*2=40053,84 км
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