За 1 месяц волосы девочки вырастают на 1 сантиметров 2 миллиметра . На сколько сантиметров они могут вырасти за 6 месяцев
Математика
За 1 месяц волосы девочки вырастают на 1 сантиметров 2 миллиметра . На сколько сантиметров они могут вырасти за 6 месяцев
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 см. 2 мм. х 6=7см.2мм. Ответ:на 7см. 2мм. вырвстут волосы девочки.
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