За 1 месяц волосы девочки вырастают на 1 сантиметров 2 миллиметра . На сколько сантиметров они могут вырасти за 6 месяцев

Математика
За 1 месяц волосы девочки вырастают на 1 сантиметров 2 миллиметра . На сколько сантиметров они могут вырасти за 6 месяцев
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 см. 2 мм. х 6=7см.2мм.      Ответ:на 7см. 2мм.  вырвстут волосы девочки.
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