За 1 месяц волосы девочки вырастают на 1 сантиметров 2 миллиметра . На сколько сантиметров они могут вырасти за 6 месяцев

Математика

За 1 месяц волосы девочки вырастают на 1 сантиметров 2 миллиметра . На сколько сантиметров они могут вырасти за 6 месяцев

Автор: Гость