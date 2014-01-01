Раскройте скобки, напишите правильную форму глагола 1. Mary (to work) for the same company for 10 years. 2. You (to watch) television for too long! You should turn it off. Переведите предложения на английский язык 1. Ни...

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Раскройте скобки, напишите правильную форму глагола 1. Mary (to work) for the same company for 10 years. 2. You (to watch) television for too long! You should turn it off. Переведите предложения на английский язык 1. Нина путешествует уже четыре месяца 2. Она работает в в Москве с 2014 года. 3. Он пишет свою новую книгу уже 2 года Это письменное упражнение, которое нужно сделать в тетради

Автор: Гость