В отличии от большевиков меньшевики: 1) выступали за диктатуру пролетариата 2) считали крестьянство революционной силой 3) выдвигали принцип социализации земли 4) отводили либеральной буржуазии роль руководителя революции
История
В отличии от большевиков меньшевики: 1) выступали за диктатуру пролетариата 2) считали крестьянство революционной силой 3) выдвигали принцип социализации земли 4) отводили либеральной буржуазии роль руководителя революции
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4)после революции пошли белое и красное движение,они считали что революция поможет им в победе ,поэтому ответ 4
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