Вот и река По чему по цели высказывания

Русский язык
Вот и река По чему по цели высказывания
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Гость:
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