реферат на тему по выбору (изобретатель,исследователь,космонавт).12 предложений с ??ереводом.СРОЧНО ,ОЧЕНЬ СРОЧНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Это задание под конец четверти . ПОМОГИТЕ
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реферат на тему по выбору (изобретатель,исследователь,космонавт).12 предложений с ??ереводом.СРОЧНО ,ОЧЕНЬ СРОЧНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Это задание под конец четверти . ПОМОГИТЕ
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