реферат на тему по выбору (изобретатель,исследователь,космонавт).12 предложений с ??ереводом.СРОЧНО ,ОЧЕНЬ СРОЧНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Это задание под конец четверти . ПОМОГИТЕ

Английский язык
реферат на тему по выбору (изобретатель,исследователь,космонавт).12 предложений с ??ереводом.СРОЧНО ,ОЧЕНЬ СРОЧНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Это задание под конец четверти . ПОМОГИТЕ
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Andreas is Creek. He ...(live) on a small island
Ответить
История
Конспект 13 параграф ведюшкин история 6 класс
Ответить
Математика
Вычислите разность дробей 4/7 и 3/10
Ответить
Математика
Сколкл в секунд в 24сутках 24 часах 56 мин и в 60секунд это надо всё перевести в секунд??
Ответить
Русский язык
Даны слова: зима, мы, любить, кататься, на, лыжи. Можешь ли ты составить предложение из этих слов? Что для этого необходимо сделать?
Ответить