реферат на тему по выбору (изобретатель,исследователь,космонавт).12 предложений с ??ереводом.СРОЧНО ,ОЧЕНЬ СРОЧНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Это задание под конец четверти . ПОМОГИТЕ

Английский язык

реферат на тему по выбору (изобретатель,исследователь,космонавт).12 предложений с ??ереводом.СРОЧНО ,ОЧЕНЬ СРОЧНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Это задание под конец четверти . ПОМОГИТЕ

Автор: Гость