Даны слова: зима, мы, любить, кататься, на, лыжи. Можешь ли ты составить предложение из этих слов? Что для этого необходимо сделать?

Русский язык
Даны слова: зима, мы, любить, кататься, на, лыжи. Можешь ли ты составить предложение из этих слов? Что для этого необходимо сделать?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Зимой мы любим кататься на лыжах.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Краткое содержание кентавр
Ответить
Химия
Металлический хром получают восстановление его оксида Cr2O3,вычислите массу хрома, который можно получить при восстановлении его оксида с m=228г,ес...
Ответить
Английский язык
Помогите пожалуйста с английским. Заранее спасибо
Ответить
Алгебра
Умножить (у-х в квадрате )(хв квадрате+у)
Ответить
Математика
15 примеров с одним знаком например -9-2=-11 и 15 примеров с разными знаками например -18+21=3
Ответить