Даны слова: зима, мы, любить, кататься, на, лыжи. Можешь ли ты составить предложение из этих слов? Что для этого необходимо сделать?

Русский язык

Даны слова: зима, мы, любить, кататься, на, лыжи. Можешь ли ты составить предложение из этих слов? Что для этого необходимо сделать?

Автор: Гость