Даны слова: зима, мы, любить, кататься, на, лыжи. Можешь ли ты составить предложение из этих слов? Что для этого необходимо сделать?
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Даны слова: зима, мы, любить, кататься, на, лыжи. Можешь ли ты составить предложение из этих слов? Что для этого необходимо сделать?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Зимой мы любим кататься на лыжах.
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