Сколкл в секунд в 24сутках 24 часах 56 мин и в 60секунд это надо всё перевести в секунд??

Математика

Сколкл в секунд в 24сутках 24 часах 56 мин и в 60секунд это надо всё перевести в секунд??

Автор: Гость