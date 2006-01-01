Реферат на тему солнечная система быстрее только

Гость: Гость:

В солнечной системе 8 плонет меркурий венера земля марс юпитер сатурн уран нептун но раньше девятой плонетой солнечной системы считался плуто. однако в 2006 г. плутон получил звание карликавая плонета. самой большой планетой солнечной системы является юпитер его диаметр равен 143 884 км. что в 11,209 раз больше диаметра земли масса земли в 318 раз меньше юпитера. юпитер в 2,5 раза больше массы всех остальных вместе взятых плонет надеюсь суть уловил