Кто такой полиграфолог?
Другие предметы
Кто такой полиграфолог?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В соответствии с определением, полиграф предназначен для регистрации и записи физиологических параметров, регистрируемых у объекта в процессе психофизиологического исследования. Результат записи параметров на бумажном или электронном носителе называется полиграммой.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
О чём говорится во фразеологизмах? запиши фразы. 1.Его рискуешь проглотить вместе с чем-нибудь вкусным. 2.За него тянут вынуждая что-то сказать...
Математика
Когда от мотка тесьмы отрезали 3 раза по 2 метра в нём осталось 7 метров запиши выра??ением Сколько метров тесьмы было в мотке сначала
Английский язык
Литература