Рейка дленной 147см разрезана на 4 равные части. Какую длину имеет каждая часть с то??ностью до 1 см: а)с недостатком б)с избытком в)с округлением

Математика

Рейка дленной 147см разрезана на 4 равные части. Какую длину имеет каждая часть с то??ностью до 1 см: а)с недостатком б)с избытком в)с округлением

Автор: Гость