Рейка длиной 147 сантиметров разрезали на 4 равные части Какую длину имеет каждая ч??сть точностью до сантиметра с недостатком с избытком с округлением

Математика

Рейка длиной 147 сантиметров разрезали на 4 равные части Какую длину имеет каждая ч??сть точностью до сантиметра с недостатком с избытком с округлением

Автор: Гость