Рейка длиной 147 сантиметров разрезали на 4 равные части Какую длину имеет каждая ч??сть точностью до сантиметра с недостатком с избытком с округлением
Математика
Рейка длиной 147 сантиметров разрезали на 4 равные части Какую длину имеет каждая ч??сть точностью до сантиметра с недостатком с избытком с округлением
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
147 делим на 4, получаем с остатком 39,25 см, с недостатком 39 см с избытком 40 или же 39,5
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