Рельеф влияет на жизнь людей, как???

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Как влияет рельеф на жизнь и хозяйственную деятельность человека?Решение:В результате бурного развития хозяйственной деятельности происходит все нарастающее воздействие человека на рельеф. Человек стал вмешиваться в жизнь земной коры, являясь мощным рельефообразующим фактором.Приведите примеры влияния человека на литосферу в нашей странеЛитосфера это твердая оболочка Земли, состоящая из земной коры и верхней части мантии.К интенсивному загрязнению почв приводят отходы и отбросы производства. В стране ежегодно образуется свыше миллиарда