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Решение 4√50*√2 ,желательно подробно, с ответом
Алгебра
Решение 4√50*√2 ,желательно подробно, с ответом
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Гость:
4√50*√2=4√2*50=4√100=4*10=40
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