Почему в предложении "When I came __ home I drank" отсутствует артикль?
Английский язык
Почему в предложении "When I came __ home I drank" отсутствует артикль?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому-что to come home это идиома, грамматически устойчивое выражение. артикль не требуется
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