Побери синонимы к следующим устойчивым выражениям: впасть в сомнение, выжить из у??а, дать ответ, иметь влияние, оказать помощь, провести расследование, ломать голову,впасть под чужую дудку

Гость: Гость:

Впасть в сомнение- быть неуверенный выжить из ума - сойти с ума дать ответ - ответить иметь влиянием - быт главнее оказать помощь - помочь провести расследование - расследовать дело ломать голову - думать очень долго плясать под чужую дудку - подчинятся кому - то