Выбери такое выражение для нахождения значения которого тебе придется выполнить все 4 арифметических действия . реши его о узнай где рождения М.А.ЛОМОНОСОВА
Математика
Выбери такое выражение для нахождения значения которого тебе придется выполнить все 4 арифметических действия . реши его о узнай где рождения М.А.ЛОМОНОСОВА
Ответ(ы) на вопрос:
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(1921-1671)*6+1899:9=1711
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