Запишите значение слова "мрачный" в контексте строфы А. С. Пушкин "Во глубине сибир??ких руд" Во глубине сибирских руд Храните гордое терпенье, Не пропадет ваш скорбный труд И дум высокое стремленье. Несчастью верная сестра...

Литература
Запишите значение слова "мрачный" в контексте строфы А. С. Пушкин "Во глубине сибир??ких руд" Во глубине сибирских руд Храните гордое терпенье, Не пропадет ваш скорбный труд И дум высокое стремленье. Несчастью верная сестра, Надежда в мрачном подземелье Разбудит бодрость и веселье, Придет желанная пора: Любовь и дружество до вас Дойдут сквозь мрачные затворы, Как в ваши каторжные норы Доходит мой свободный глас. Оковы тяжкие падут, Темницы рухнут — и свобода Вас примет радостно у входа, И братья меч вам отдадут.
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Гость:
Значение в темном подземелье
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