Разложите многочлен на множители: a) x^5 + 3x^4 + xy + 3y b) 9x^2 + 18xy + 9y^2.
Алгебра
Разложите многочлен на множители: a) x^5 + 3x^4 + xy + 3y b) 9x^2 + 18xy + 9y^2.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X^4(x+3)+y(x+3)=(x^4+y)(x+3) 9(x^2+2xy+y^2)=9(x+y)^2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Побери синонимы к следующим устойчивым выражениям: впасть в сомнение, выжить из у??а, дать ответ, иметь влияние, оказать помощь, провести расследов...
Математика
Выбери такое выражение для нахождения значения которого тебе придется выполнить все 4 арифметических действия . реши его о узнай где рождения М.А.Л...
Литература
Запишите значение слова "мрачный" в контексте строфы А. С. Пушкин "Во глубине сибир??ких руд" Во глубине сибирских руд Храните гордое терпенье,...