Какова троектория лыжника прыгающего стамплина

Физика
Какова троектория лыжника прыгающего стамплина
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А скорость, масса и угол какой какие?
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