Глубина бассейна 2 метра,ширина-10 метров,а длина-25 метров.Найдите суммарную площадь боковых стен и дна бассейна.(в квадратных метрах)
Алгебра
Глубина бассейна 2 метра,ширина-10 метров,а длина-25 метров.Найдите суммарную площадь боковых стен и дна бассейна.(в квадратных метрах)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
500 м2, если не АшЫьаюсь
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