Решение деления в столбик с остатком 99÷31
Математика
Решение деления в столбик с остатком 99÷31
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
99÷31 =3 (остаток 1) бери по девить потом так и все дальше, надо главное таблицу умножение знать и все поймешь
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